ФСБ задержала трех боевиков Басаева за нападение на псковских десантников

ФСБ задержала трех бывших боевиков Басаева и Хаттаба за нападение на псковских десантников

Сотрудники ФСБ задержали трех бывших боевиков банды Шамиля Басаева и эмира Хаттаба за нападение на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Задержанные — Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. Спецслужбы взяли их в Кабардино-Балкарии.

СКР предоставила «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые задерживают подозреваемых.

Задержанным боевикам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи готовятся предъявить им обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По данным следствия, 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности у села Улус-Керт Шатойского района Чечни они в составе вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.