Россиянин попытался выбраться из застрявшего лифта и получил тяжелейшие травмы

Хабаровчанин решил выбраться из застрявшего лифта и упал с 20-метровой высоты

Житель Хабаровска застрял в лифте и получил тяжелейшие травмы, когда попытался из него выбраться. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Карла Маркса. 25-летний россиянин вместе с девушкой возвращались домой в состоянии легкого алкогольного опьянения и застряли в лифте, когда тот проезжал между девятым и десятым этажами. Пара вызвала на помощь специалиста. Приехавший на место лифтер вскрыл кабину и помог выбраться девушке. Молодой человек решил покинуть лифт сам, но сорвался в проем и упал с 20-метровой высоты.

В результате россиянин получил травмы груди и живота, а также ушиб мозга. В данный момент он находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. По словам соседей, лифт в доме, где произошло ЧП, застревал довольно часто.

В этот же день стало известно, что в подмосковных Химках двое пьяных мужчин застряли в грузовом лифте, сломали его и избили лифтера, который приехал им помочь.