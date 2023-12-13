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13:16, 13 декабря 2023Среда обитания

Пьяные мужчины застряли в лифте и сломали его

В Подмосковье двое пьяных мужчин сломали застрявший лифт и избили лифтера

Фото: Arisa Chattasa / Unsplash

В подмосковных Химках двое пьяных мужчин застряли в грузовом лифте, сломали его и избили приехавшего лифтера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что жильцы сломали последний работающий в 26-этажном доме на улице Бабакина лифт. В здании предусмотрено три лифта, при этом один находится на капитальном ремонте, а второй не работает полгода.

Лифт, в котором оказались мужчины, застрял между 19-м и 20-м этажами. Пассажиры начали стучать ногами по стенам в ожидании лифтера, но, когда тот приехал, избили его. На опубликованных фотографиях видны следы крови, оставшиеся на полу подъезда.

Некоторые жильцы многоэтажного дома на время переехали к родственникам или на дачи. Отмечается, что жители дома собираются написать коллективное заявление на сломавших лифт мужчин.

Ранее в московском районе Южное Бутово в шахту упал грузовой лифт с женщиной и трехлетним ребенком. Жильцы серьезно не пострадали, они смогли выбраться из шахты самостоятельно.

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      Мария Черкасова
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