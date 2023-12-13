В России стартовал первый съезд учителей языков и литературы народов Севера

В Якутии начался первый съезд учителей языков и литературы народов Севера

В Якутии стартовал первый съезд учителей языков и литературы народов Севера. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, передает ТАСС.

Съезд продлится два дня. За это время будет обобщена практика преподавания родных языков. Кроме того, участники мероприятия посетят курсы повышения квалификации, лекции и тематические выставки.

В рамках съезда организована переговорная площадка о развитии кочевых школ. Учителя, представители общественности и эксперты обсудят особенности организации образовательной деятельности в кочевой школе и кочевой дошкольной группе.

10 декабря на Камчатке прошел фестиваль сказок народов Севера, Сибири и Дальнего востока. Гости смогли ознакомиться с книгами со сказками коренных народов, а также посетили концерт.