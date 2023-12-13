69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:54, 13 декабря 202369-я параллель

В России стартовал первый съезд учителей языков и литературы народов Севера

В Якутии начался первый съезд учителей языков и литературы народов Севера

Фото: Виктор Сатановский / РИА Новости

В Якутии стартовал первый съезд учителей языков и литературы народов Севера. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, передает ТАСС.

Съезд продлится два дня. За это время будет обобщена практика преподавания родных языков. Кроме того, участники мероприятия посетят курсы повышения квалификации, лекции и тематические выставки.

В рамках съезда организована переговорная площадка о развитии кочевых школ. Учителя, представители общественности и эксперты обсудят особенности организации образовательной деятельности в кочевой школе и кочевой дошкольной группе.

10 декабря на Камчатке прошел фестиваль сказок народов Севера, Сибири и Дальнего востока. Гости смогли ознакомиться с книгами со сказками коренных народов, а также посетили концерт.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского подловили на лжи об успехах Российской армии на Украине. Что он сказал не так?

      Российская лыжница рассказала об интимных фото в соцсетях

      Еще одна курортная страна начала принимать российские карты

      В Кремле рассказали о подготовке Путина к проведению прямой линии

      В Росавиации отреагировали на возобновление полетов в Краснодар

      Орбан высказался о возможности выхода Венгрии из Евросоюза

      Стали известны причины отказа от УДО исполнителя расправы над Старовойтовой

      В США испытали новую систему РЭБ для флота

      Запад обвинили в нежелании создавать палестинское государство

      В колонии осужденного за изнасилование ребенка нашли без признаков жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости