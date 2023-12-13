В Словакии назвали вылеты F-16 с баз НАТО красной линией для России

Блага: вылеты украинских F-16 с баз НАТО являются красной линией для России

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО красной линией для России, и выразил уверенность, что это приведет к открытому столкновению. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Благи, посол РФ в Словакии Игорь Братчиков сообщил ему, что некоторые западные страны собираются предоставить Украине свои аэродромы для истребителей F-16, которые присоединялись бы к боям с территории этих государств.

«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы до открытого столкновения, эскалация могла бы привести к третьей мировой войне», — заявил Блага. Вице-спикер словацкого парламента подчеркнул, что «Словакия должна остаться на стороне мира».

Ранее глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время визита в Нидерланды договорился о поставках Киеву 42 истребителей F-16. Также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что его страна может передать Украине первые F-16 уже в начале 2024 года. Кроме того, в Дании проводится обучение украинских пилотов управлению этими истребителями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киев рассчитывает получить F-16 в первой половине 2024 года.