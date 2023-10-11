В Дании допустили передачу Киеву первых истребителей F-16 в начале 2024 года

Глава МО Дании допустил передачу Киеву истребителей F-16 в начале 2024 года

Дания может передать Украине первые истребители F-16 уже в начале следующего года. Такой сценарий допустил глава Минобороны (МО) страны Троэльс Лунд Поульсен, его цитирует ТАСС.

Беседуя с журналистами в преддверии встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Поульсен указал, что получить первые F-16 Киев может уже в первом квартале 2024 года.

«Ожидаем, что в марте или апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов», — уточнил он, добавив, что для того, чтобы украинцы смогли эксплуатировать истребители, придется проделать большую работу.

Ранее дату отправки Украине истребителей F-16 назвали в Бельгии. При этом отмечалось, что Брюссель продолжит деятельность по обучению украинских пилотов и обслуживанию авиационного парка для Киева.