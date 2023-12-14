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09:26, 14 декабря 2023Силовые структуры

Замглавы района российского региона задержан за взятку почти в миллион рублей

В Бурятии задержан первый замглавы Джидинского района Цыденов за взятку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Бурятии правоохранители задержали первого заместителя руководителя администрации Джидинского района за взятку в 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 2 августа обвиняемый от лица администрации заключил контракт с фирмой на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения, а позже обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату. За это ему пообещали взятку в 800 тысяч рублей.

11 декабря он встретился с подрядчиком в Улан-Удэ, чтобы взять у него часть взятки — 500 тысяч рублей. В этот момент его поймали.

РИА Новости со ссылкой на сайт администрации района сообщает, что первым заместителем руководителя администрации является Владимир Цыденов.

Ранее сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю выявили факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, в преступлении подозревается депутат местной думы.

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