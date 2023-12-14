Замглавы района российского региона задержан за взятку почти в миллион рублей

В Бурятии задержан первый замглавы Джидинского района Цыденов за взятку

В Бурятии правоохранители задержали первого заместителя руководителя администрации Джидинского района за взятку в 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 2 августа обвиняемый от лица администрации заключил контракт с фирмой на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения, а позже обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату. За это ему пообещали взятку в 800 тысяч рублей.

11 декабря он встретился с подрядчиком в Улан-Удэ, чтобы взять у него часть взятки — 500 тысяч рублей. В этот момент его поймали.

РИА Новости со ссылкой на сайт администрации района сообщает, что первым заместителем руководителя администрации является Владимир Цыденов.

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