Сэндвич и картошка фри спасли жизни туристам во время сафари с дикими животными

New Zealand Herald: голодный слон напал на туристов во время сафари на Шри-Ланке

Голодный слон напал на австралийских туристов во время сафари на Шри-Ланке. Об этом пишет издание New Zealand Herald.

Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря, в национальном парке Яла, где обитают цейлонские слоны, леопарды, индийские буйволы и другие дикие животные. Касун Баснаяке (Kasun Basnayake) из города Перт ехал со своей семьей на арендованном автомобиле по популярному туристическому маршруту, ведущему к храму Ситулпавва. Источник сообщает, что неожиданно на дорогу вышел слон, который разбил бивнем окно машины и засунул в салон хобот.

«Он начал обнюхивать наши ноги в поисках еды. Водитель сказал нам дать ему все, что у нас есть, поэтому я скормил ему остатки сэндвича и картошки фри моего сына, — рассказал Баснаяке журналистам. — Эти сэндвич и картошка фри, вероятно, спасли нам жизнь».

New Zealand Herald также уточняет, что никто из туристов при встрече со слоном не пострадал, повреждения получил лишь автомобиль.

Ранее немецкого туриста нашли живым и невредимым после того, как он потерялся и три дня блуждал в заповеднике Зимбабве среди диких животных. Местные власти задействовали вертолет, транспортные средства и служебных собак для обыска парка, где обитают львы, буйволы, леопарды, слоны и другие опасные хищники африканской саванны.

