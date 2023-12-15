В ОКР ответили на вопрос о выступлении участников Олимпиады-2024 на Играх дружбы

Поздняков рассказал, что участники Олимпиады не смогут выступить на Играх дружбы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о выступлении участников Олимпиады-2024 на Играх дружбы. Его слова передает РИА Новости.

Поздняков рассказал, что участники Олимпиады в Париже не могут быть ассоциированы с национальными организациями, которые в том числе будут проводить Игры дружбы. «С моей точки зрения, спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы. Иначе его результат на Олимпиаде может быть аннулирован», — объяснил он.

Ранее Поздняков раскритиковал условия допуска отечественных атлетов на Олимпийские игры-2024. «Выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов», — заявил он и добавил, что участники Игр в Париже не получат финансовую поддержку.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире только в нейтральном статусе. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.