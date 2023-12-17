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16:37, 17 декабря 2023Мир

Стало известно о планах Пентагона объявить о начале интернациональной операции

The War Zone: глава Пентагона Остин объявит о начале операции против хуситов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин объявит о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море. О планах Минобороны США стало известно The War Zone.

«Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian», — приводит издание слова чиновника.

Отмечается, что это интернациональная операция, направленная на обеспечение международной безопасности мореплавания.

Ранее израильское судно Galaxy Leader захватили хуситы в Красном море. Член Высшего политического совета республики, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» хусит Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.

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      Анастасия Заикина
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