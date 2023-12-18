В Литве обсудят способы отстранения спортсменов из России от соревнований

Министр Якштас обсудит в Литве отстранение спортсменов из России от соревнований

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас проведет совещание, на котором обсудят способы отстранения спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований. Об этом пишет Baltnews.

«Министр пригласил представителей литовских спортивных федераций и организаций обсудить существующие способы недопущения российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям», — сообщила руководитель департамента коммуникаций министерства Номеда Бараускене.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение МОК разочаровывающим и выразил надежду, что его можно будет пересмотреть. Глава Латвии Эдгар Ринкевич допустил бойкот Игр, если МОК не изменит позицию по этому вопросу.

