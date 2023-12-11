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17:52, 11 декабря 2023Спорт

Президенты стран Балтии выступили с призывом к МОК относительно россиян

Президенты стран Балтии призвали МОК пересмотреть допуск россиян на ОИ-2024

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии выступили с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) относительно россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

Главы стран Балтии посчитали, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение МОК разочаровывающим и выразил надежду, что его можно будет пересмотреть. Глава Латвии Эдгар Ринкевич допустил бойкот Игр, если МОК не изменит позицию по этому вопросу.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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