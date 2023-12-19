Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:46, 19 декабря 2023Из жизни

Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

«Мисс Европа-2023» из России рассказала о насмешках над ее национальностью

Фото: @reshtaaaaa

Завоевавшая титул «Мисс Европа-2023» россиянка пожаловалась, что участницы из других стран пытались насмехаться над ней из-за ее национальности. Об этом она рассказала РИА Новости.

Краснодарка Дарья Решта приняла участие в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь-2023», который состоялся 15 декабря в египетском городе Шарм-Эль-Шейх. Кроме нее за корону победительницы боролись девушки из 65 стран. В итоге она вошла в топ-5 финалисток, судьи признали ее самой красивой девушкой Европы.

По ее словам, она слышала антироссийские насмешки и подколки в свой адрес от соперниц, но это никак не повлияло на ее настроение и не отразилось на результате. «Слова были, в общем, про Россию, мы могли выстроиться в линию, и кто-то мог сказать: "О, Россия, вы стоите опять последние". А видите, как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы», — сказала Решта, добавив, что подобные насмешки никак не влияли на ее настроение и состояние.

Материалы по теме:
Выбрана новая «Мисс Россия». Что известно о самой красивой девушке страны и почему на конкурсе не обошлось без скандала?
Выбрана новая «Мисс Россия». Что известно о самой красивой девушке страны и почему на конкурсе не обошлось без скандала?
9 октября 2023
Названа самая красивая девушка России. Ради этого титула участницы пили мочегонные средства и вредили друг другу
Названа самая красивая девушка России. Ради этого титула участницы пили мочегонные средства и вредили друг другу
16 ноября 2023
Выбрана самая красивая девушка мира. Что известно о новой «Мисс Вселенная» и почему конкурс в этом году был необычным?
Выбрана самая красивая девушка мира. Что известно о новой «Мисс Вселенная» и почему конкурс в этом году был необычным?
19 ноября 2023

Решта считает, что итоги конкурса не имели никакой политической подоплеки. «В плане выбора победительницы, распределения мест, кто какие займет — конкурс совершенно не политизирован. То, что я из России, не имело никакого отношения», — отметила краснодарка.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса «Мисс Вселенная» из Непала пожаловалась на обидные комментарии в интернете: некоторые пользователи обозвали ее китом. 23-летняя Джейн Дипика Гаррет стала первой плюс-сайз-участницей этого конкурса красоты: при росте 170 сантиметров она весит больше 80 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Илон Маск анонсировал превращение пикапа Cybertruck в лодку

      В России назвали возможную альтернативу «Википедии»

      Главбух российского отдела полиции сама начисляла себе зарплату и попалась

      Почти половина опрошенных жителей Молдавии не увидели угрозы со стороны России

      В «Газпроме» заявили о значительном сокращении расходов

      Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

      Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

      Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

      Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости