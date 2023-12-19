Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

«Мисс Европа-2023» из России рассказала о насмешках над ее национальностью

Завоевавшая титул «Мисс Европа-2023» россиянка пожаловалась, что участницы из других стран пытались насмехаться над ней из-за ее национальности. Об этом она рассказала РИА Новости.

Краснодарка Дарья Решта приняла участие в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь-2023», который состоялся 15 декабря в египетском городе Шарм-Эль-Шейх. Кроме нее за корону победительницы боролись девушки из 65 стран. В итоге она вошла в топ-5 финалисток, судьи признали ее самой красивой девушкой Европы.

По ее словам, она слышала антироссийские насмешки и подколки в свой адрес от соперниц, но это никак не повлияло на ее настроение и не отразилось на результате. «Слова были, в общем, про Россию, мы могли выстроиться в линию, и кто-то мог сказать: "О, Россия, вы стоите опять последние". А видите, как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы», — сказала Решта, добавив, что подобные насмешки никак не влияли на ее настроение и состояние.

Решта считает, что итоги конкурса не имели никакой политической подоплеки. «В плане выбора победительницы, распределения мест, кто какие займет — конкурс совершенно не политизирован. То, что я из России, не имело никакого отношения», — отметила краснодарка.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса «Мисс Вселенная» из Непала пожаловалась на обидные комментарии в интернете: некоторые пользователи обозвали ее китом. 23-летняя Джейн Дипика Гаррет стала первой плюс-сайз-участницей этого конкурса красоты: при росте 170 сантиметров она весит больше 80 килограммов.