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10:16, 19 декабря 2023Спорт

Всероссийская федерация плавания оценила условия допуска россиян на Игры-2024

Глава ВФП Сальников назвал профанацией условия МОК по допуску россиян на ОИ-2024

Фото: Unsplash

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил условия допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года. Его слова передает РИА Новости.

Глава ВФП заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) заставляют атлетов испытывать унижение, и назвал их профанацией, от которой все уже устали. «Было принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии», — резюмировал Сальников.

Ранее два роcсийских пловца отказались ехать на Игры в Париж в нейтральном статусе. Двукратный призер Игр Климент Колесников заявил, что не согласен с условиями допуска. «Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», — объяснил двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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