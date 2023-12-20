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10:45, 20 декабря 2023Ценности

54-летняя невеста Безоса попала в объектив папарацци в оголяющем тело наряде

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую репортершу Лорес Санчес заметили в откровенном наряде вместе с женихом, основателем Amazon Джеффом Безосом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

54-летняя невеста миллиардера попала в объектив папарацци на острове Сен-Барт, куда пара направилась отмечать ее день рождения. Знаменитость запечатлели в оранжевом бикини и коротких джинсовых шортах розового цвета, которые оголяли ее тело. При этом в руках она держала белую сумку. Среди прочего Санчес надела солнцезащитные очки, а волосы распустила.

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В то же время сам Безос появился на публике в белой футболке, голубых джинсах и тапках.

В мае папарацци сфотографировали колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что цена судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.

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      Карина Черных
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