54-летняя невеста Безоса попала в объектив папарацци в оголяющем тело наряде

Американскую репортершу Лорес Санчес заметили в откровенном наряде вместе с женихом, основателем Amazon Джеффом Безосом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

54-летняя невеста миллиардера попала в объектив папарацци на острове Сен-Барт, куда пара направилась отмечать ее день рождения. Знаменитость запечатлели в оранжевом бикини и коротких джинсовых шортах розового цвета, которые оголяли ее тело. При этом в руках она держала белую сумку. Среди прочего Санчес надела солнцезащитные очки, а волосы распустила.

В то же время сам Безос появился на публике в белой футболке, голубых джинсах и тапках.

В мае папарацци сфотографировали колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что цена судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.