«Европа в опасности» В ЕС предупредили о последствиях победы России на Украине

Боррель счел неправильным вопрос о победе РФ в СВО и отказался на него отвечать

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что проект Евросоюза может быть «безвозвратно испорчен». По его словам, это случится, если Россия победит на Украине, а бои в секторе Газа продолжатся.

По словам Борреля, Европа находится в опасности. «Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — сказал глава евродипломатии. Он также призвал «засучить рукава», чтобы избежать этого.

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Боррель также назвал неправильным вопрос участников форума Sommet Grand Continent о том, может ли Россия победить в украинском конфликте, и отказался на него отвечать. При этом он признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать фронт в ходе контрнаступления, призвав усилить поддержку Киева.

Западные и украинские политики уже заявляли о конце Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что ЕС должен отказаться от централизации ради выживания. «Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — призвал глава польского правительства. По его словам, Варшава не одобрит вмешательство ЕС в такие аспекты государственности стран-членов, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь соглашался со мнением Борреля — по его словам, поражение Украины в конфликте с Россией станет концом Европы. Кулеба заявлял, что «для Европы это экзистенциальная война», которая касается и европейцев. «Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет», — сказал он.

Кулеба утверждал, что в руководстве ЕС согласны поддерживать Украину так долго, сколько понадобится. Такие заявления, отмечал он, звучали от Борреля и других высокопоставленных еврочиновников.