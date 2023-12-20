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16:09, 20 декабря 2023Мир

Боррель назвал неправильным вопрос о победе России

Боррель назвал неправильным вопрос о победе России и отказался на него отвечать
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неправильным вопрос участников форума Sommet Grand Continent о том, может ли Россия победить в украинском конфликте, и отказался на него отвечать. Трансляция выступления опубликована в соцсети X политика.

«Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе», — подчеркнул он.

В то же время Боррель признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать фронт в ходе контрнаступления, призвав усилить поддержку Киева. По его мнению, победа России «создаст огромную опасность для Евросоюза (ЕС)».

Также во время форума Боррель возмутился тем, что в поездках по миру от него требуют остановить конфликт на Украине, но при этом не хотят обсуждать санкции против России.

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      Варвара Кошечкина
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