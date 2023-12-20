Жозеп Боррель возмутился требованиями остановить конфликт на Украине

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в поездках по миру от него требуют остановить конфликт на Украине, но при этом не хотят обсуждать санкции против России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я много путешествую по миру, и я заметил, что многие в мире не разделяют с нами те же чувства, что испытываем мы в отношении агрессии России против Украины… Да, они говорят, что нападать на соседа очень плохо (…) но останавливаются на этом и требуют остановить эту войну как можно скорее, потому что они не могут выносить ее последствия», — возмутился он.

Он выразил недовольство тем, что страны мира при этом не хотят обсуждать с ним присоединение к антироссийским санкциям, а также борьбу с их обходом.

Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Боррель отметил, что в нем союз предложил внушительный список новых санкционных лиц и экономические меры, которые «еще больше ослабят военную машину России».