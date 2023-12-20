Путин рассказал о значении принятой в 1993 году Конституции

Президент Путин: принятая в 1993 году Конституция обеспечила стабильность

Принятая в 1993 году Конституция обеспечила стабильность в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с приветственным словом Федеральному Собранию по случаю его 30-летия. Трансляция ведется в Telegram-канале Госдумы.

По словам главы государства, вступивший в силу Основной закон страны имел огромное значение для России.

«(Принятие Конституции и начало работы Федерального Собрания — прим. «Ленты.ру») стали основой для укрепления государственности и системы власти в целом, для восстановления общественной стабильности, для содержательного диалога разных политических сил», — рассказал о значении принятой в 1993 году Конституции.