Троих россиян признали звездами дня в НХЛ

Российских форвардов Марченко, Капризова и Кучерова признали звездами дня в НХЛ

Троих российских игроков назвали звездами дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Первой звездой признали нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Он оформил хет-трик в победном матче с «Баффало Сейбрс» (9:4).

Второй звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Хоккеист оформил дубль в игре с «Бостон Брюинс», принеся команде победу в овертайме со счетом 4:3.

Третьей звездой дня был назван нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Россиянин забросил две шайбы во встрече с «Сент-Луис Блюс» (6:1).

Кучеров ранее попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. «Он третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон. Это единственный игрок "Тампы", у которого таких сезонов больше, чем один», — отметили составители рейтинга и поставили россиянина на восьмое место.