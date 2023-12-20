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09:53, 20 декабря 2023Спорт

Троих россиян признали звездами дня в НХЛ

Российских форвардов Марченко, Капризова и Кучерова признали звездами дня в НХЛ
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Winslow Townson / USA TODAY Sports / Reuters

Троих российских игроков назвали звездами дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Первой звездой признали нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Он оформил хет-трик в победном матче с «Баффало Сейбрс» (9:4).

Второй звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Хоккеист оформил дубль в игре с «Бостон Брюинс», принеся команде победу в овертайме со счетом 4:3.

Третьей звездой дня был назван нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Россиянин забросил две шайбы во встрече с «Сент-Луис Блюс» (6:1).

Кучеров ранее попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. «Он третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон. Это единственный игрок "Тампы", у которого таких сезонов больше, чем один», — отметили составители рейтинга и поставили россиянина на восьмое место.

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