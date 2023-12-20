Власти еще одного российского города одобрили установку памятника Врангелю

Власти Липецка одобрили установку памятника барону Врангелю

Власти Липецка одобрили установку памятника барону Петру Врангелю. Об этом сообщает местное издание «Новости Липецка».

С идеей увековечить память одного из лидеров Белого движения выступил член областного совета депутатов Анатолий Емельянов. Мэрия не возражает против установки памятника, вопрос будет рассмотрен после подготовки всех необходимых документов, указано в публикации.

Необходимость установки в городе памятника Емельянов объяснил тем, что на территории области жили представители рода Врангелей. Он предложил установить монумент в Цветочном сквере. Издание отмечает, что на этом месте сторонники советской власти расправлялись с политическими противниками. По мнению депутата, появление памятника позволит восстановить историческую справедливость и повысит туристическую привлекательность региона.

В начале ноября бюст барона Врангеля открыли в Ростове-на-Дону. Событие приурочили к годовщине Октябрьской революции, оно вызвало бурную реакцию российских левых. В КПРФ открытие памятника борцу с советской властью назвали провокацией пятой колонны и результатом диверсии антироссийски настроенных элементов. В партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» призвали демонтировать памятник. Бюст снесли через три недели после открытия.