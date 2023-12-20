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20:30, 20 декабря 2023Россия

Власти еще одного российского города одобрили установку памятника Врангелю

Власти Липецка одобрили установку памятника барону Врангелю
Петр Врангель

Петр Врангель. Фото: Public Domain / Wikimedia

Власти Липецка одобрили установку памятника барону Петру Врангелю. Об этом сообщает местное издание «Новости Липецка».

С идеей увековечить память одного из лидеров Белого движения выступил член областного совета депутатов Анатолий Емельянов. Мэрия не возражает против установки памятника, вопрос будет рассмотрен после подготовки всех необходимых документов, указано в публикации.

Необходимость установки в городе памятника Емельянов объяснил тем, что на территории области жили представители рода Врангелей. Он предложил установить монумент в Цветочном сквере. Издание отмечает, что на этом месте сторонники советской власти расправлялись с политическими противниками. По мнению депутата, появление памятника позволит восстановить историческую справедливость и повысит туристическую привлекательность региона.

В начале ноября бюст барона Врангеля открыли в Ростове-на-Дону. Событие приурочили к годовщине Октябрьской революции, оно вызвало бурную реакцию российских левых. В КПРФ открытие памятника борцу с советской властью назвали провокацией пятой колонны и результатом диверсии антироссийски настроенных элементов. В партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» призвали демонтировать памятник. Бюст снесли через три недели после открытия.

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      Алан Босиков
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