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15:31, 21 декабря 2023Россия

Путин сравнил ожидаемую продолжительность жизни с допандемийным уровнем

Путин: ожидаемая продолжительность жизни превысила допандемийный уровень
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

В России ожидаемая продолжительность жизни превысила допандемийный уровень. Об этом во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме», — сказал он.

В июле 2020 года президент подписал указ о национальных целях развития. В тексте документа сказано, что ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна составить 78 лет.

Как сообщал Росстат, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м.

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