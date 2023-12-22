Россиянин с тесаком оказал сопротивление полиции и попал на видео

Пьяный водитель с тесаком оказал сопротивление полиции и попал на видео

В Омской области 46-летний пьяный водитель оказал полицейским сопротивление и попал на видео. Ролик в пятницу, 22 декабря, публикует региональное управление следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, как остановленный после проверки алкотестером мужчина идет к своей машине, а в следующий миг вытаскивает оттуда огромный тесак. Силовики потребовали прекратить противоправные действия, но нарушитель порядка лишь принялся играть лезвием и направился в сторону одного из сотрудников. Его коллеги произвели предупредительный выстрел из табельного оружия и потом скрутили злоумышленника, отобрав у него холодное оружие.

Как оказалось, ранее мужчина уже был лишен прав и на момент задержания не имел права управлять транспортным средством. Суд приговорил дебошира к двум с половиной годам и десяти дням лишения свободы. Также ему запрещено управлять автомобилем в течение полутора лет.