Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

Прокуратура: Украина пыталась отравить выпускников училища на Кубани

В совершении теракта против выпускников военного авиационного училища на Кубани заподозрили сотрудников государственных органов Украины. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что он был совершен организованной группой с неустановленными лицами из числа сотрудников украинских госорганов.

22 октября выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАКУЛ) собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В разгар мероприятия к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый торт и ящик с алкоголем.

Прокурор Краснодарского края поделился деталями расследования уголовного дела

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский раскрыл детали расследования уголовного дела о теракте. Он отметил, что арестованный по делу 33-летний житель Мелитополя Егор Семенов, проживающий с 2015 года на территории России, планировал использовать для отравления пилотов лекарственный препарат «Кордиамин». Злоумышленник приобрел 200 ампул, 76 бутылок с этикетками виски Jameson и 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари». Он же купил торт.

При помощи шприца Семенов ввел препарат в алкогольные напитки и десерт, после чего 20 октября отправил их в ресторан «Царская охота», где собрались выпускники училища.

Семенова арестовали еще в октябре

23 октября суд в Ставрополе вынес постановление об аресте Семенова. Изначально в отношении него возбудили дело о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. 27 октября Армавирский городской суд арестовал его по уголовному делу о теракте, отправив Семенова в СИЗО до 25 декабря.

Известно, что последние шесть лет Семенов жил в подмосковных Химках. Он работал электромонтажником, налаживал проводку, занимался установкой домофонов. С 2017 года он женат на россиянке Татьяне, у них есть пятилетний ребенок. Перед инцидентом Семенов сказал жене, что поехал в Ставрополь в командировку. На обратном пути его задержали.

Специалисты установили, что концентрация лекарств в составе кондитерского изделия была опасна и способна вызвать остановку сердца.

Никто из гостей праздника не успел употребить отраву

Курьер заявил, что торт и алкоголь — подарок от неких ветеранов вуза, решивших таким образом поздравить бывших выпускников. Несмотря на то что отравленный торт на встрече выпускников уже разрезали, никто из 77 гостей не успел его попробовать. Бутылки с алкоголем также остались нетронуты, так как пилотам не удалось установить отправителя.

Курьера решили вычислить по камерам и передали кадры спецслужбам, которым удалось найти Егора Семенова в момент покупки билета на самолет. Тогда сообщалось, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.