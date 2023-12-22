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12:48, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Армении высказались об отношениях с Россией и призвали выполнять обязательства

Спикер парламента Армении Симонян призвал РФ выполнять обязательства

Фото: Пресс-служба парламента Армении / РИА Новости

Россия является союзником Армении. Об отношениях между странами высказался спикер парламента республики Ален Симонян, цитирует РИА Новости.

«У нас же есть союзническое соглашение. На данный момент, [Россия] да, государство-союзник, и мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства», — сказал он.

Симонян отметил, что в стране отсутствуют антироссийские настроения. По его мнению, народы России и Армении дружественны. При этом он добавил, что в республике присутствует неприятие некоторых шагов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отказе Еревана от Нагорного Карабаха. Как сообщалось, он выразил недоумение и подчеркнул, что карабахский вопрос много раз обсуждался, по крайней мере после столкновений на границе в сентябре 2022 года и достижения перемирия.

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      Кристина Есикова
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