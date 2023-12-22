В Армении высказались об отношениях с Россией и призвали выполнять обязательства

Спикер парламента Армении Симонян призвал РФ выполнять обязательства

Россия является союзником Армении. Об отношениях между странами высказался спикер парламента республики Ален Симонян, цитирует РИА Новости.

«У нас же есть союзническое соглашение. На данный момент, [Россия] да, государство-союзник, и мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства», — сказал он.

Симонян отметил, что в стране отсутствуют антироссийские настроения. По его мнению, народы России и Армении дружественны. При этом он добавил, что в республике присутствует неприятие некоторых шагов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отказе Еревана от Нагорного Карабаха. Как сообщалось, он выразил недоумение и подчеркнул, что карабахский вопрос много раз обсуждался, по крайней мере после столкновений на границе в сентябре 2022 года и достижения перемирия.