В Армении высказались об отношениях с Россией и призвали выполнять обязательства
Россия является союзником Армении. Об отношениях между странами высказался спикер парламента республики Ален Симонян, цитирует РИА Новости.
«У нас же есть союзническое соглашение. На данный момент, [Россия] да, государство-союзник, и мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства», — сказал он.
Симонян отметил, что в стране отсутствуют антироссийские настроения. По его мнению, народы России и Армении дружественны. При этом он добавил, что в республике присутствует неприятие некоторых шагов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отказе Еревана от Нагорного Карабаха. Как сообщалось, он выразил недоумение и подчеркнул, что карабахский вопрос много раз обсуждался, по крайней мере после столкновений на границе в сентябре 2022 года и достижения перемирия.