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16:22, 23 декабря 2023Силовые структуры

Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезнувшем больше 10 лет назад ребенке

Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении в 2010 году Кати Четиной

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении малолетней Кати Четиной, которое произошло в июне 2010 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин требует доложить ему об установленных обстоятельствах и объяснить, почему было принято решение остановить предварительное следствие.

По данным 59.ru, на момент исчезновения девочке было пять лет. Вместе с родителями и их друзьями она отдыхала недалеко от скалы Ермак под Кунгуром. По словам родителей Кати, девочка играла с другими детьми в палаточном лагере, пока они были в палатке. Когда мать из нее вышла, дочери не было рядом.

Во время поисков был обнаружен сланец ребенка, а в 20 метрах — следы от детской пятки и сланца. Реку проверили водолазы, но ничего не нашли. Данных о местонахождении несовершеннолетней и ее судьба остались неизвестны.

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      Илона Палей
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