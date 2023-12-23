Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезнувшем больше 10 лет назад ребенке
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении малолетней Кати Четиной, которое произошло в июне 2010 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин требует доложить ему об установленных обстоятельствах и объяснить, почему было принято решение остановить предварительное следствие.
По данным 59.ru, на момент исчезновения девочке было пять лет. Вместе с родителями и их друзьями она отдыхала недалеко от скалы Ермак под Кунгуром. По словам родителей Кати, девочка играла с другими детьми в палаточном лагере, пока они были в палатке. Когда мать из нее вышла, дочери не было рядом.
Во время поисков был обнаружен сланец ребенка, а в 20 метрах — следы от детской пятки и сланца. Реку проверили водолазы, но ничего не нашли. Данных о местонахождении несовершеннолетней и ее судьба остались неизвестны.