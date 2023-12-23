Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезнувшем больше 10 лет назад ребенке

Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении в 2010 году Кати Четиной

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении малолетней Кати Четиной, которое произошло в июне 2010 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин требует доложить ему об установленных обстоятельствах и объяснить, почему было принято решение остановить предварительное следствие.

По данным 59.ru, на момент исчезновения девочке было пять лет. Вместе с родителями и их друзьями она отдыхала недалеко от скалы Ермак под Кунгуром. По словам родителей Кати, девочка играла с другими детьми в палаточном лагере, пока они были в палатке. Когда мать из нее вышла, дочери не было рядом.

Во время поисков был обнаружен сланец ребенка, а в 20 метрах — следы от детской пятки и сланца. Реку проверили водолазы, но ничего не нашли. Данных о местонахождении несовершеннолетней и ее судьба остались неизвестны.