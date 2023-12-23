На Западе заявили об инициативе России на большей части фронта. Какие просчеты допустили Киев и его союзники?

WSJ: ВС России перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

Российские военнослужащие перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявили журналисты газеты The New York Times (WSJ).

Отмечается, что Россия добивается успехов на поле боя на фоне блокировки предоставления пакетов военной и финансовой помощи Киеву из-за политической нестабильности в США и в Евросоюзе (ЕС).

Недавние наступления России также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя The Wall Street Journal

Как пишет издание, за последние несколько недель Вооруженным силам (ВС) России удалось взять под контроль новые территории.

В свою очередь, в интервью изданию депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя сложная и постепенно ухудшается.

К ошибкам Киева привели запоздалые решения

По оценке генерала польской армии Леона Коморницкого, за последние месяцы Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой. Так, указал он, Украина совершила ошибку, сильно промедлив с планами по контрнаступлению, что позволило российским войскам должным образом подготовиться к обороне.

Кроме того, не хватило синхронизации и стратегической координации со стороны Запада. «Политики боялись и принимали запоздалые решения», — указал генерал.

В результате время сыграло в пользу российских военных время, дав им возможность изменить цели. Коморницкий считает, что сейчас Россия перешла к тактике «уничтожения украинской армии» и таким образом Украине ни за что не победить.

Позиции Киева и Москвы по переговорам неизменны

В вопросе мирных переговоров украинская сторона продолжает настаивать на своей «формуле мира». В ходе пресс-конференции 19 декабря президент страны Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров властей республики с Россией. По его словам, Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.

При этом Зеленский напомнил слова президента России Владимира Путина о неизменности целей специальной военной операции, которые, по его мнению, говорят о незаинтересованности Москвы в мирных переговорах.

В свою очередь, Путин указывал на то, что для возобновления мирного процесса по урегулированию конфликта Киеву нужно отменить декрет о запрете прямых переговоров с нынешним руководством России. По его словам, если Украина действительно стремится к диалогу, то «нужно это делать не какими-то театральными жестами».

Также российский лидер подчеркивал, что Москва будет вести какие-либо переговоры с Украиной или Западом, исходя из собственных интересов.

Свое не отдадим — вот что все должны понять Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что Россия в политике всегда будет руководствоваться собственным благом.