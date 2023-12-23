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10:17, 23 декабря 2023Россия

В Крыму обнаружили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР в 1954 году. Чего хотят добиться власти?

Константинов назвал рекордным число нарушений при передаче Крыма УССР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В процессе передачи Крыма в состав УССР в 1954 году было допущено рекордное число нарушений действующего на тот момент законодательства. Глава парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов назвал это правовым нигилизмом.

В республике неоднократно заявляли о намерении восстановить историческую справедливость и дать адекватную юридическую оценку данному процессу. Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы стал советский лидер Никита Хрущев.

Власти региона собрали материалы для обращения в суд

Константинов подчеркнул, что не знает, что мешало в 1954 году оформить процедуру передачи полуострова по закону.

Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд

Владимир Константиновглава парламента Крыма

Отмечается, что рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине.

В результате были выявлены грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

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О подготовке обращения в Конституционный суд сообщалось еще в июне

Рабочая группа парламента Крыма еще в июне начала готовить обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР.

«Сначала будет сформирован проект постановления, который примут на государственном совете республики. Мы также должны получить все заключения, в том числе государственно-правового управления президента, о том, что этот вопрос может находиться в сфере рассмотрения», — пояснял тогда Константинов.

По словам парламентария, признание незаконным решение передать Крым из РСФСР в УССР является важным с исторической и моральной точки зрения.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму неоднократно заявляли о нелегитимности передачи полуострова

В ноябре Константинов выразил мнение, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году была проведена кулуарно. Он также назвал данное решение преступлением. По его словам, для реализации передачи полуострова требовалось принять ряд нормативных актов, при этом их было невозможно согласовать.

В свою очередь, сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов говорил о нелегитимности передачи полуострова. По его словам, независимые эксперты-историки пришли к заключению, что для передачи Крыма в состав УССР не было никаких оснований.

Мы будем добиваться отмены всех актов 1954 года, оформивших этот произвол. Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства

Владимир Константиновглава парламента Крыма

При этом Константинов отмечал, что отменить действие актов 1954 года невозможно, однако вполне реально констатировать ничтожность этих документов.

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      Варвара Кошечкина
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