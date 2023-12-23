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05:30, 23 декабря 2023Россия

В Крыму назвали рекордным число нарушений при передаче полуострова УССР

Константинов назвал рекордным число нарушений при передаче полуострова Крым УССР

Фото: PxHere

В процессе передачи Крыма в состав УССР в 1954 году было допущено рекордное число нарушений законодательства и правового нигилизма. Об этом заявил глава парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Уж не знаю, что мешало всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — отметил Константинов.

В июне сообщалось, что рабочая группа парламента Крыма начала готовить обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР. Глава парламента подчеркивал, что признание незаконным решение передать Крым из РСФСР в УССР является важным с исторической и моральной точки зрения.

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      Александра Синицына
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