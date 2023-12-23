Полковник Макгрегор предупредил Зеленского об ударе от коррумпированных офицеров

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером итальянских фашистов Бенито Муссолини и предупредил его об ударе, который ему могут нанести коррумпированные офицеры. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, «даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить конец» сложившейся ситуации в стране и правлению Зеленского. Это связано с тем, что он вызывает все большее недовольство среди военных, полагает Макгрегор.

