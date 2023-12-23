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03:13, 23 декабря 2023Мир

Зеленского сравнили с Муссолини и предупредили об ударе

Полковник Макгрегор предупредил Зеленского об ударе от коррумпированных офицеров

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером итальянских фашистов Бенито Муссолини и предупредил его об ударе, который ему могут нанести коррумпированные офицеры. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, «даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить конец» сложившейся ситуации в стране и правлению Зеленского. Это связано с тем, что он вызывает все большее недовольство среди военных, полагает Макгрегор.

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      Марина Совина
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