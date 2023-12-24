«Атомфлот» сообщил подробности пожара на лихтеровозе «Севморпуть»

«Атомфлот»: пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке

Пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке, сообщили подробности агентству «Интерфакс» в «Атомфлоте».

Также было угрозы для систем жизнеобеспечения корабля, пострадавших при пожаре нет, уточнили в компании.

Возгорание в одной из кают «Севморпути» случилось вечером 24 декабря. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров, угрозу распространения огня удалось быстро ликвидировать, сообщили в МЧС.