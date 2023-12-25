МЧС сообщило о ЧП на причале «Атомфлота» в Мурманской области

МЧС: в Мурманской области на территории причала ФГУП «Атомфлот» произошел пожар

На территории причала ФГУП «Атомфлот» в Мурманской области произошло происшествие. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное управление МЧС России по региону.

К месту выдвинулись экстренные службы. Позднее выяснилось, что в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» случилось возгорание. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров, Пожару был присвоен повышенный ранг. Угрозы распространения пожара не было.

Спустя 40 минут пожар был потушен. Пострадавших нет.

13 августа на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 300 квадратных метров и ликвидировано.

