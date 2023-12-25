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00:13, 25 декабря 2023Наука и техника

Обнаружены антитела против гриппа широкого спектра действия

PLOS Biology: обнаружены антитела против различных штаммов вируса гриппа

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Университета Питтсбурга обнаружили ранее неизвестный класс антител, которые имеют широкий спектр действия и способны нейтрализовать сразу несколько форм вируса гриппа. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Вакцина против гриппа заставляет иммунную систему вырабатывать антитела, которые могут связываться с вирусным белком, называемым гемагглютинином, на внешней оболочке вируса гриппа, блокируя его проникновение в клетки человека. Различные антитела по-разному связываются с разными частями гемагглютинина, а сам гемагглютинин со временем мутирует, что приводит к появлению новых штаммов гриппа, которые могут уклоняться от старых антител.

Специалисты сосредоточились на небольшом изменении, обнаруженном в гемагглютинине у различных штаммов вируса гриппа H1. Определенные антитела, способные нейтрализовать H3, также могут нейтрализовать H1, но не в том случае, если гемагглютинин имеет вставку 133a.

Новые антитела способны нейтрализовать как определенные штаммы H3, так и определенные штаммы H1 со вставкой 133a или без нее. Это исследование расширяет список антител, которые потенциально могут способствовать разработке вакцины против гриппа, обеспечивающей более широкую защиту.

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      Александр Еникеев
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