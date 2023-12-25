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19:11, 25 декабря 2023Ценности

Белла Хадид порадовала фанатов новыми фото в нижнем белье

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась новыми фото, на которых она позирует в гримерном кресле в окружении съемочной команды. На размещенных кадрах видно, что знаменитость одета в комплект нижнего белья черного цвета. Кроме того, она примерила шелковый халат в тон.

Поклонники восхитились внешним видом кумира и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 1,6 миллиона лайков. «Величайшая модель всех времен», «Ты нереальная и при этом очень красивая», «Естественно красивая», «Навсегда наша королева», «Ангел», — высказывались они.

Ранее Белла Хадид также опубликовала откровенные фото. Тогда манекенщица предстала перед камерой в классических черных брюках и приталенной рубашке с вертикальными полосами. При этом Белла расстегнула верхние пуговицы рубашки и продемонстрировала объемную грудь.

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      Мария Винар
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