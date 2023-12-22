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11:48, 22 декабря 2023Ценности

Белла Хадид поделилась с фанатами новыми откровенными фото

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась с фанатами новыми откровенными фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица предстала в классических черных брюках и приталенной рубашке, оформленной вертикальными полосами. При этом девушка расстегнула верхние пуговицы на изделии и продемонстрировала объемную грудь. Кроме того, для образа она примерила очки с прозрачными линзами и распустила свои волосы.

Поклонники восхитились снимками и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 1,6 миллиона лайков. «Наша королева вернулась», «Мы так по тебе скучали», «Очень ждем твоего полноценного возвращения», «Всегда выглядишь потрясающе», «Красотка», — высказывались они.

Ранее Хадид заметили на прогулке в Нью-Йорке с известным тренером по конному спорту Аданом Бануэлосом. Папарацци сфотографировали знаменитостей, одетых в спортивные костюмы.

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      Мария Винар
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