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09:04, 25 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта опасность растворяющих жир инъекций

FDA раскрыло побочные реакции от растворяющих жир инъекций

Фото: Mat Napo / Unsplash

Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) раскрыли потенциальную опасность инъекций для растворения жира. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

Предполагается, что инъекции способствуют разрушению жировых клеток и уменьшают жировые отложения в областях вокруг мест инъекций. Однако побочные реакции от несанкционированных инъекций вызывают рубцы, деформации кожи, кисты, болезненные узлы и серьезные инфекции.

Инъекции содержат фосфатидилхолин (PPC) и дезоксихолат натрия (DC), которые используются либо по отдельности, либо вместе. В настоящее время FDA одобрило только один инъекционный препарат для растворения жира — рецептурный препарат под названием Kybella, который представляет собой деозихолевую кислоту. Она естественным образом вырабатывается кишечными бактериями и помогает расщеплять жиры во время пищеварения.

Для безопасного и эффективного использования жирорастворимого агента необходим расчет правильного количества и места инъекций, правильное размещение игл и соблюдение стерильных условий. Такие процедуры должны проводить только медицинские работники.

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      Александр Еникеев
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