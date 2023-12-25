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02:46, 25 декабря 2023Мир

Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен фрау Геноцид за начало войны в Газе
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа. Слова Дейли опубликовали на ее странице в социальной сети X.

Дейли прокомментировал деятельность фон дер Ляйен и обвинила ее в начале войны в Газе. Кроме того, депутат назвала главу ЕК фрау Геноцид.

«Боже мой, с такими "защитниками демократии"... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "нет, спасибо, фрау Геноцид"», — написала Дейли.

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      Марина Совина
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