Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен фрау Геноцид за начало войны в Газе

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа. Слова Дейли опубликовали на ее странице в социальной сети X.

Дейли прокомментировал деятельность фон дер Ляйен и обвинила ее в начале войны в Газе. Кроме того, депутат назвала главу ЕК фрау Геноцид.

«Боже мой, с такими "защитниками демократии"... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "нет, спасибо, фрау Геноцид"», — написала Дейли.