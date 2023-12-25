Губернатор рассказал об исполнении последней просьбы воевавшего в Марьинке бойца

Глава Ростовской области Голубев рассказал о помощи родным солдата Рудакова

Родственники солдата Романа Рудакова уже получают поддержку. О ходе исполнения последней просьбы бойца рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

В декабре в Марьинке (Донецкая народная республика) нашли оставленное на стене послание Рудакова, в котором он попросил позаботиться о его семье.

Брат Рудакова уже получает необходимые ему медицинские консультации, сообщил глава Ростовской области. Ранее классный руководитель бойца рассказала, что Рудаков со школы опекал брата, у которого, по ее словам, плохое зрение.

«Помогают семье и в других вопросах», — отметил Голубев, не пояснив, о какой именно помощи идет речь. Он отметил, что и родственники, и друзья отзываются о Рудакове как о внимательном и чутком человеке. «Принципиальной задачей считаю сохранять память о подвигах всех наших земляков — героев спецоперации», — заключил он.

По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в составе которой был Рудаков, попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки.