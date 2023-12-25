Раскрыт механизм необычной регенерации у медуз

PLOS Biology: у медуз обнаружили особые клетки для регенерации щупалец

Японские ученые раскрыли механизм необычной регенерации у медуз тихоокеанских кладонем, которые способны восстанавливать оторванные щупальца за два-три дня. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Биологи обнаружили, что у медуз имеются особые пролиферативные клетки, которые активно растут и делятся с образованием бластем — скоплений недифференцирванных клеток, способных восстанавливать повреждения и превращаться в утерянный придаток.

Стволоподобные пролиферативные клетки в бластеме отличаются от резидентных стволовых клеток, локализованных в щупальцах и отвечающих за создание всех клеточных линий во время гомеостаза и регенерации, то есть поддерживающих и восстанавливающих любые клетки, необходимые в течение жизни медузы. Пролиферативные клетки, специфичные для восстановления, появляются только в момент повреждения.

Однако клеточное происхождение пролиферативных клеток, специфичных для репарации, наблюдаемых в бластеме, остается неясным, и доступные в настоящее время инструменты слишком ограничены, чтобы выяснить источник этих клеток или идентифицировать другие стволоподобные клетки.