Нетаньяху прокомментировал сообщения о влиянии США на военные операции Израиля

Премьер-министр Нетаньяху: Белый дом не влияет на военную деятельность Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Белый дом не влияет на военную деятельность Израиля. Об этом пишет Reuters.

В частности, израильский политик опроверг сообщения о том, что Вашингтон убедил Тель-Авив не расширять свою военную деятельность. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль является суверенным государством. «Наши решения в войне основаны на наших оперативных соображениях, и я не буду подробно останавливаться на этом», — сказал он.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, Израиль получал предостережение от президента США Джо Байдена от ударов по инфраструктуре организации «Хезболла» в Ливане после 7 октября. Согласно информации источников издания, американский лидер предупредил премьера Израиля, что подобные действия могут спровоцировать масштабную войну в регионе.

24 декабря Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа. По его словам, это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников.