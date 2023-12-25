Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:31, 25 декабря 2023Россия

Песков анонсировал зарубежные визиты Путина в 2024 году

Песков анонсировал зарубежные визиты Путина не в начале 2024 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства планирует зарубежные визиты в следующем году. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Песков анонсировал зарубежные визиты Путина в 2024 году и уточнил, что они запланированы не на самое начало года. «Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — отметил пресс-секретарь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Никакой революции в Сербии нет» Президент Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие после разгона митинга оппозиции

      В США назвали наиболее реалистичный сценарий окончания конфликта на Украине

      Митинги оппозиции в Белграде решили называть майданизацией

      Песков анонсировал зарубежные визиты Путина в 2024 году

      Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений

      Юрист рассказал о повышении зарплаты ряду категорий россиян с 1 января

      В США за пять дней попали 50 тысяч нелегальных мигрантов

      Лавров оценил необходимость изменить структуру БРИКС

      Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе

      Стало известно о расколе в НАТО из-за побед России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости