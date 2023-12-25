Песков анонсировал зарубежные визиты Путина не в начале 2024 года

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства планирует зарубежные визиты в следующем году. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Песков анонсировал зарубежные визиты Путина в 2024 году и уточнил, что они запланированы не на самое начало года. «Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — отметил пресс-секретарь.

