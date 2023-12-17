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18:04, 17 декабря 2023Мир

Песков высказался о визите Путина в Турцию

Песков: точных дат визита Путина в Турцию пока нет

Фото: Umit Bektas / Reuters

Точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что этот вопрос находится на повестке дня, однако окончательные даты будут выбраны после согласования графиков двух президентов. Официальный представитель Кремля также отметил, что на прошедшей 14 декабря прямой линии Путин подтвердил, что готов совершить визит в Турцию. По словам Пескова, глава государства сделает это, как только представится возможность.

Ранее стало известно о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной. Турецкий политический аналитик Энгин Озер рассказал, что, вероятно, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в начале 2024 года турецкий лидер планирует предложить ему возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Анкары.

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      Алина Черненко
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