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08:34, 25 декабря 2023Забота о себе

Психолог предупредила о минусах секса втроем

Фото: Annie Spratt / Unsplash

У секса втроем есть последствия, о которых не догадывается большинство людей, вступающих в подобный контакт, считает психолог Луиза Годдард-Кроули. Минусы группового секса она назвала изданию Daily Mirror.

Первым недостатком секса втроем Годдард-Кроули назвала недопонимание между участниками и обиды, которые из-за этого возникают. Она отметила, что проблемы в общении регулярно возникают и между двумя партнерами. Если же их становится трое или четверо, то и число таких недопониманий увеличивается, объяснила психолог. Кроме того, она предупредила, что после секса втроем многие сталкиваются с неожиданными приступами ревности, неуверенности в себе и разочарования.

Еще один минус, о котором рассказала Годдард-Кроули, возникает потому, что подобные связи не соответствуют общепринятым нормам и ценностям. По словам психолога, это оказывает эмоциональное давление на участников, даже если они привыкли бросать вызов устоявшимся мнениям.

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Ранее сообщалось, что мужчина развелся с женой после секса втроем. Он объяснил, что не получил никакого удовольствия от такой интимной связи, и обвинил жену в измене.

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      Алиса Дмитриева
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