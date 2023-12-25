Экс-советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за побед России

Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Фриман подчеркнул, что ранее существовавший фасад единства НАТО дал трещину. По его словам, теперь ряд стран-участниц Североатлантического альянса отказываются от продолжения кризиса на Украине. Эксперт предположил, что уничтожение Россией «лучшего оружия» НАТО дискредитировало военные возможности блока.

Экс-советник Пентагона отметил, что у западных стран не получилось изолировать Россию на международной арене. Он добавил, что большинство государств не разделяют планы США и их партнеров вести конфронтацию с Москвой. Санкции Запада не только не ослабили Россию, но и укрепили ее экономику.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что Запад потерял более 103 миллиардов долларов из-за введенных против России санкций. По его словам, эти деньги остались в экономике России.