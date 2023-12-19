Володин рассказал от потерях Запада из-за введенных против России санкций

Спикер ГД Володин: Запад потерял более 103 млрд долларов из-за санкций против РФ

Запад потерял более 103 миллиардов долларов из-за введенных против России санкций. Так о потерях западных стран написал в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что после того, как санкции были введены, эти деньги остались в экономике России. Более того, по словам Володина, из-за введенных экономических ограничений страны Запада сами ощутили экономические проблемы.

«Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам.

Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времён пандемии коронавируса», — рассказал он.

18 декабря Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций. Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, в 12-м пакете Евросоюз предложил экономические меры, которые «еще больше ослабят военную машину России». Он также назвал новый пакет санкций четким посланием, смысл которого кроется в том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.