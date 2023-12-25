Руководство ТСЖ элитного жилого комплекса в Москве заподозрили в хищениях

В Москве руководство ТСЖ «Кутузовская ривьера» заподозрили в хищении миллионов

В Москве руководство ТСЖ в элитном жилом комплексе заподозрили в крупном хищении. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, собственники квартир в элитном столичном комплексе «Кутузовская ривьера» заподозрили избранное ими руководство ТСЖ в присвоении свыше 18 миллионов рублей, собираемых на ремонт лифтов, обслуживание подземного паркинга, уборку холлов и лестничных площадок.

Полиция возбудила уголовное дело. Несколько членов правления ТСЖ «Кутузовская ривьера» были допрошены, также провели обыски в офисе товарищества и квартире его председателя.

6 декабря сообщалось, что жителю Екатеринбурга выставили коммунальный счет на один миллион рублей.