Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:45, 25 декабря 2023Силовые структуры

Руководство ТСЖ элитного жилого комплекса в Москве заподозрили в хищениях

В Москве руководство ТСЖ «Кутузовская ривьера» заподозрили в хищении миллионов

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В Москве руководство ТСЖ в элитном жилом комплексе заподозрили в крупном хищении. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, собственники квартир в элитном столичном комплексе «Кутузовская ривьера» заподозрили избранное ими руководство ТСЖ в присвоении свыше 18 миллионов рублей, собираемых на ремонт лифтов, обслуживание подземного паркинга, уборку холлов и лестничных площадок.

Полиция возбудила уголовное дело. Несколько членов правления ТСЖ «Кутузовская ривьера» были допрошены, также провели обыски в офисе товарищества и квартире его председателя.

6 декабря сообщалось, что жителю Екатеринбурга выставили коммунальный счет на один миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией

      50-летний петербуржец попал в больницу с травмой головы после корпоратива

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров

      Началась встреча президента Сербии с послом России

      Антон Красовский попал в больницу

      Недосып назвали одной из причин неизлечимого заболевания

      Подруга Мэттью Перри рассказала о его необычном методе бросить наркотики

      Известный ресторатор назвал лучший город Земли

      Курс евро превысил 102 рубля впервые за два месяца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости