Россиянину выставили коммунальный счет на миллион рублей

Жителю Екатеринбурга выставили коммунальный счет на один миллион рублей

Жителю Екатеринбурга Аркадию К. выставили коммунальный счет на миллион рублей за одну квартиру и на 307 тысяч рублей за другую. Об этом сообщает E1.ru.

Оба объекта на улице Мельникова купила мать россиянина по договору долевого участия в 2001 году. В местном ТСЖ заявили, что в 2017 году уже судились с владельцем из-за задолженности. Тогда интересы матери Аркадия представляла ее невестка Алина по нотариальной доверенности, однако позже выяснилось, что самой собственницы на момент разбирательства уже не было в живых.

Организация выиграла дело, но приставы несколько лет не исполняли судебный приказ о взыскании долга. Только в 2023 году стало понятно, что взыскать долг с почившего человека не удастся. ТСЖ потребовало установить правопреемника, после чего суд решил, что им является Аркадий, получивший в наследство обе квартиры.

7-й кассационный суд в Челябинске отменил решение Верх-Исетского районного суда от 2017 года о взыскании долга за ЖКХ с матери Аркадия, и теперь в ТСЖ рассматривают другие варианты взыскания старого долга с наследника. Вместе с этим домоуправление подало новый иск о взыскании долгов до 2023 года и продолжает начислять платежи. В квартирах никто не живет, однако долг за их содержание, капремонт, общедомовые нужды и отопление уже превысил миллион и триста тысяч рублей.

При этом жена Аркадия Алина утверждает, что у ее семьи есть встречные претензии к истцам. По ее словам, ТСЖ недобросовестно выполняет свои обязанности. «Например, на протяжении 2019 года протекала крыша. Так что претензии взаимные. Начисление такой задолженности незаконно», — заявила она.

Ранее певица Ольга Бузова проиграла суд по делу о неуплате коммуналки. С нее взыскали 70 тысяч рублей долга.