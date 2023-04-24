Ольга Бузова проиграла суд по делу о неуплате коммуналки

С Ольги Бузовой взыскали 70 тысяч рублей долга за ЖКУ

С российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой взыскали десятки тысяч рублей долга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О том, что звезда проиграла суд по делу о неуплате коммуналки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

Мировой судебный участок города Москвы обязал Бузову заплатить 70 113 рублей. Иск к певице подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, об этом сообщалось 20 апреля. При этом не уточняется, о какой именно недвижимости Бузовой идет речь.

В январе 2023 года стало известно, что у Бузовой нашли долг по оплате коммунальных услуг в Санкт-Петербурге. Ведущая перестала оплачивать ЖКУ после переезда и задолжала 43,5 тысячи рублей. Управляющая компания обратилась в суд и выиграла дело, однако Бузова проигнорировала решение суда. Документы по делу попали к судебным приставам.

Ранее долг по коммунальным услугам обнаружили у балерины Анастасии Волочковой. Сообщалось, что звезда задолжала 644,4 тысячи рублей. Позже Волочкова опровергла эту информацию.