Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Председатель ЛДПР Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центризбирком (ЦИК) для участия в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Съезд ЛДПР 19 декабря выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты страны. Кадровая комиссия центрального комитета КПРФ предложила в качестве кандидата на президентские выборы депутата Николая Харитонова. В свою очередь, от партии «Гражданская инициатива» на выборы пойдет депутат из Долгопрудного Московской области Борис Надеждин.

Свою кандидатуру также выдвинул действующий президент Владимир Путин — он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Документы в ЦИК Путин подал 18 декабря.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России.