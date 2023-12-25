В России шестилетний ребенок попал в больницу после игры с новогодним украшением

В Ленобласти девочка попала в больницу после игры с новогодней гирляндой

В городе Тосно Ленинградской области шестилетняя девочка попала в больницу после игры с гирляндой. Об этом сообщает телеканал «78».

По словам матери, ее дочь меняла режимы работы новогоднего украшения, держа переключатель в руках. Затем девочка закричала.

Ребенка госпитализировали с электротравмой. Врачи диагностировали ожог третьей степени. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Ранее похожий случай произошел в Свердловской области, где ребенка ударила током новогодняя гирлянда. Мальчика привлекли яркие огни, он потянулся за проводом, случайно вырвал его из розетки и упал. Спасти ребенка не удалось.